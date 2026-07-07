Адвокат предостерегла россиян от пересылок инструкций по VPN и прокси

Адвокат Полякова: не стоит пересылать инструкции по VPN и прокси в чатах

Пересылка инструкций по настройке VPN и прокси может повлечь серьезные последствия, даже если сами сервисы в России не запрещены. В комментарии «Газете.Ru» Вероника Полякова, адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп», рассказала, в каких случаях публикация рекомендаций попадает под действие закона.

Риски возникают в тех случаях, когда кто-либо публично распространяет инструкции по работе с VPN и прокси. Речь идет о ситуациях, когда автор называет конкретные сервисы, дает ссылки на их загрузку, подробно описывает процесс установки и настройки на устройстве и акцентирует внимание на преимуществах таких решений для обхода блокировок.

Если подобная информация публикуется в открытом доступе — например, в Telegram-канале, на странице «ВКонтакте» или на сайте в интернете — это может быть квалифицировано как распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

Практика по таким прецедентам уже формируется. Известен случай в Вологодской области, где блогер столкнулся с серьезными последствиями за рекламу VPN-сервисов. В Хабаровском крае также были привлечены владельцы Telegram-бота, который рассылал рекомендации по использованию VPN и прокси.

Особую осторожность стоит проявлять даже в тематических чатах, например, в сообществах жильцов домов или поселков. Грань между частной рекомендацией и публичным распространением здесь размыта: если информация становится доступна широкому кругу лиц, она может попасть в поле зрения компетентных органов.

При этом в личной переписке делиться подобными инструкциями разрешено. Такие коммуникации защищены нормами о тайне частной жизни и переписки.

«Государство продолжает ужесточать контроль за распространением информации об инструментах обхода блокировок, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего развития правоприменительной практики в этой сфере», — считает адвокат.

Ранее были раскрыты сроки полного исчезновения VPN-сервисов.