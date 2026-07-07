Невролог объяснил, работает ли на самом деле «цифровой детокс»

Постоянное использование социальных сетей перегружает нервную систему, в то время как сокращение времени пользования телефоном может помочь снизить уровень тревожности и научиться лучше справляться со стрессом. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев.

По словам специалиста, социальные сети работают на постоянной смене эмоций.

«Сначала человек получает положительные впечатления, затем сталкивается со страхом или стрессом, после чего снова испытывает удовольствие. Психика постоянно перегружается за счет гормонов возбуждения — дофамина — и гормона стресса — кортизола», — объяснил врач.

При этом, как отметил Барышев, эмоциональное возбуждение сопровождается своеобразной социальной изоляцией.

«Большинство этих эмоций мы проживаем в одиночку. Конечно, ощущение общности частично поддерживают общение и контакты в сети, однако их влияние на выработку окситоцина — гормона привязанности, близости и доверия — значительно слабее, чем при живом взаимодействии с людьми», — рассказал он.

По словам невролога, именно поэтому чем больше времени человек проводит онлайн, тем сложнее становится отказаться от привычки постоянно проверять телефон.

«Чем больше времени мы проводим онлайн, тем сложнее становится вырваться из этой ловушки быстрого эмоционального подкрепления. Когда человек сознательно пытается отказаться от социальных сетей, он нередко сталкивается с настоящей «ломкой», потому что внезапно оказывается один на один с тем уровнем удовольствия, который может предложить обычная, спокойная жизнь», — отметил врач.

Он добавил, что постоянное эмоциональное возбуждение и резкие перепады впечатлений, которые человек получает с экранов, перегружают нервную систему, делают ее более чувствительной к стрессу и в долгосрочной перспективе могут повышать риск развития депрессивных состояний.

Вместе с тем цифровой детокс может стать возможностью сформировать новые полезные привычки.

«Именно поэтому во время цифрового детокса возникающее чувство скуки можно использовать себе во благо. Для многих людей хорошо работает переключение на спорт, хобби или новые привычки, которые давно хотелось внедрить. Освободившуюся энергию удается направить в действительно полезное русло», — пояснил Барышев.

Как отметил специалист, для других людей дофаминовый детокс становится способом успокоить сознание и наконец встретиться с мыслями и переживаниями, которые долгое время заглушались постоянным информационным шумом.

При этом врач подчеркнул, что цифровой детокс вовсе не означает полного отказа от телефона.

«Гораздо эффективнее начинать с небольших перерывов, постепенно увеличивая время без социальных сетей и постоянной проверки уведомлений. Такой подход переносится значительно легче и чаще дает устойчивый результат. Со временем многие замечают, что жизнь становится ярче, насыщеннее и менее тревожной», — заключил Барышев.

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