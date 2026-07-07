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Общество

Немецкие антифашисты почтили память погибших красноармейцев

Житель Германии Брукс: мы по сей день благодарны за освобождение от фашизма
Музей Победы

Делегация антифашистов из Германии посетила Музей Победы на Поклонной горе. Участники возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и почтили память погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Член международного антифашистского информбюро в Москве Клаус Кох сообщил, что оно регулярно совместно с организацией «Дружба с Россией» собирает и привозит из разных частей Германии группы людей, которые хотят узнать, что на самом деле происходит в России.

«В этот раз у нас небольшая группа — 10 человек. Сейчас в Германии распространяется русофобия, правительство говорит о том, как в России все плохо. Но есть много немцев, которые во все это не верят и выступают против нацизма, это уже рискованно в Германии сегодня», — отметил Кох.

Один из участников делегации, председатель городского комитета Немецкой коммунистической партии (DKP) Герд Брукс, каждый год в Торгау организовывает мероприятие, посвященное встрече советских и американский войск на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

«В этом году в нашем мероприятии участвовали более тысячи человек. Люди проходят с разными лозунгами, призывающими к миру, дружбе народов и к тому, чтобы память об освобождении от нацизма сохранилась навсегда. Мы приехали сюда, чтобы почтить память советских солдат, которые жертвовали собой для освобождения Германии», — поделился Брукс.

Он добавил, что воспитание в школах и молодежных организациях Германии после окончания войны было антифашистским, а Победа Советского Союза над нацистской Германией всегда отмечалась, как праздник освобождения немцев от фашизма.

«Мы по сей день благодарны, что они нас освободили от фашизма. К сожалению, не до конца, как мы сегодня видим. Поэтому мы боремся за то, чтобы эта война, которая сегодня идет против России, остановилась и не была доведена до плохого конца. И мы говорим: «Плохой конец будет не для России, а для нас», — подчеркнул Брукс.

После памятной акции гости осмотрели экспозицию «Путь к Победе» музея на Поклонной горе.

Кроме того, в рамках программы гости побывают в Красногорском филиале Музея Победы, созданном в здании, где с марта 1942 года располагался лагерь для военнопленных № 27. С 1943-го здесь действовала Центральная антифашистская школа, где проводились занятия для иностранных военнопленных.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером Музея Победы.

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