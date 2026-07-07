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Общество

На Урале пенсионер обстрелял подростков, которые шли мимо его дома

Е1: в Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по детям
Global Look Press

В Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые проходили мимо его дома и рани одного из мальчиков. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Европа-2». Дети возвращались с игровой площадки через общую калитку, которая соединяет два поселка. По словам местных жителей, сосед, чей участок находится рядом с калиткой, неоднократно замуровывал проход, но жители срывали замки.

В этот раз мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в подростков. 13-летний мальчик получил пулю в ногу, его увезли на скорой в больницу. Родители пострадавшего обратились в полицию.

До этого подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома по улице Шкапина, компания подростков наносила рисунки на стены. В какой-то момент неизвестный открыл по ним огонь. Пуля, выпущенная из пневматического оружия, попала в голову 13-летнему мальчику,

Ранее в Подмосковье вооруженный мужчина с криком «крысы» открыл стрельбу по подросткам.

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