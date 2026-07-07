Подросток спас мать от нападения отчима, ударив его сковородкой

В Оренбургской области 12-летний мальчик спас свою мать от нападения бывшего возлюбленного, ударив его сковородой. Об этом сообщает портал OrenDay.

39-летняя женщина пустила в дом бывшего возлюбленного, который попросился к ней на ужин. После угощения мужчина не спешил уходить, а когда женщина попросила его удалиться, в ответ дебошир устроил скандал, начал бить женщину и угрожать ей.

В ссору вмешался 12-летний сын пострадавшей, он ударил агрессивного мужчину сковородкой. После случившегося женщина обратилась в полицию. Против бывшего возлюбленного возбуждено уголовное дело.

До этого в Ижевске мужчину избили и изрезали во время застолья, он не выжил. Трое местных жителей распивали спиртное в квартире, между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в потасовку, и двое молодых людей набросились на мужчину с кулаками, избив его. Затем один из них схватил нож и изрезал жертву. Пострадавшего увезли в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Ранее россиянин поссорился с приятелем и напал на него с охотничьим ножом.