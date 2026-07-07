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Общество

Вооруженный москвич вытолкнул возлюбленную из окна, девушка в реанимации

112: в Москве поклонник выбросил девушку из окна
Shutterstock

Встреча с поклонником закончилась для москвички серьезными травмами. Об этом сообщает «112».

По данным канала, девушка по имени Полина познакомилась с мужчиной полтора года назад. Россиянин оказывал знаки внимания и хотел романтических отношений с новой знакомой, но та воспринимала его как друга.

Недавно она рассказала поклоннику об идее открыть свой фитнес-центр. Мужчине понравилась эта идея, он предложил обсудить все детали у него дома.

На месте россиянин стал избивать Полину, затем ушел в другую комнату. Вскоре он вернулся с ружьем и сделал несколько выстрелов. Пытаясь спастись, девушка бросилась к окну и начала звать на помощь.

Мужчина тем временем подошел к ней и сбросил с высоты четвертого этажа. В результате она попала в реанимацию. По словам матери, сейчас Полине лучше.

«Факт того, что она вообще выжила – чудо», – сообщается в публикации.

Полицейские тем временем попали в квартиру мужчины, но нашли его в одной из комнат без признаков жизни.

Ранее сообщалось о нахождении россиянина в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой.

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