В Китае десятки человек оказались под землей в результате оползня

AP: 33 человека оказались под землей после оползня на северо-западе Китая

Более трех десятков человек оказались под землей в результате оползня на северо-западе Китая. Об этом пишет Associated Press (AP).

Из материала следует, что ЧП произошло утром в поселке Наньхэ в провинции Ганьсу.

«Под землей оказались 33 человека», — утверждается в статье.

В ней подчеркивается, что как минимум пять человек получили несовместимые с жизнью травмы.

При этом причина оползня пока не установлена. По данным журналистов, погода в районе места происшествия была солнечная, дождей не наблюдалось.

Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Местных жителей эвакуировали на время проведения операции.

В апреле в восточной части Папуа — Новой Гвинеи после проливных дождей и паводков сошел оползень. Опасное природное явление произошло в районе деревни Газель в провинции Восточная Новая Британия. Незадолго до этого одна из рек в регионе вышла из берегов из-за неблагоприятных погодных условий. В результате ЧП не менее 10 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Radio New Zealand сообщало, что восстановительные работы в районе места происшествия были затруднены из-за удаленности от населенного пункта.

Ранее в Индонезии десятки человек пропали без вести после оползня.