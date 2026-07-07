Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

В Китае десятки человек оказались под землей в результате оползня

AP: 33 человека оказались под землей после оползня на северо-западе Китая
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Более трех десятков человек оказались под землей в результате оползня на северо-западе Китая. Об этом пишет Associated Press (AP).

Из материала следует, что ЧП произошло утром в поселке Наньхэ в провинции Ганьсу.

«Под землей оказались 33 человека», — утверждается в статье.

В ней подчеркивается, что как минимум пять человек получили несовместимые с жизнью травмы.

При этом причина оползня пока не установлена. По данным журналистов, погода в районе места происшествия была солнечная, дождей не наблюдалось.

Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Местных жителей эвакуировали на время проведения операции.

В апреле в восточной части Папуа — Новой Гвинеи после проливных дождей и паводков сошел оползень. Опасное природное явление произошло в районе деревни Газель в провинции Восточная Новая Британия. Незадолго до этого одна из рек в регионе вышла из берегов из-за неблагоприятных погодных условий. В результате ЧП не менее 10 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Radio New Zealand сообщало, что восстановительные работы в районе места происшествия были затруднены из-за удаленности от населенного пункта.

Ранее в Индонезии десятки человек пропали без вести после оползня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!