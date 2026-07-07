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Россиянам рассказали, является ли нормой сон по раздельности с супругом

Психолог Грекова: сон в разных комнатах с партнером является нормой
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Для супругов совершенно нормально спать раздельно, причем не только в разных кроватях, но и в разных комнатах. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог Ирина Грекова.

«Так как здоровый сон в твоем режиме и комфорте — залог и здоровья, продуктивности, стрессоустойчивости и хорошего отношения к своей половинке. Ведь если вас каждую ночь будут дергать, толкать, вы будете пытаться заснуть то под звуки фильма, то под храп, то за весьма непродолжительное время вас начнет раздражать вся эта ситуация», — сказала специалист.

В этих случаях сон в разных комнатах гораздо более полезен для семьи, нежели попытки спать в одной комнате, добавила она.

Нейрофизиолог Аньяна Лопес до этого говорила, что сон рядом с партнером способствует выработке гормонов, связанных с чувством безопасности и эмоциональной привязанностью, однако храп и частые ночные пробуждения могут свести этот эффект на нет.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно детям.

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