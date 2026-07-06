Россиянин поссорился с приятелем и напал на него с охотничьим ножом

В Красноярском крае 53-летний мужчина изрезал своего приятеля охотничьим ножом во время ссоры в Сосновоборске. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Двое мужчин распивали спиртные напитки в городском сквере. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил охотничий нож и несколько раз ударил обидчика по лицу, шее и правой руке.

Спасти раненого не удалось. нападавшего задержали, он заключен под страду и отправлен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Ижевске мужчину избили и изрезали во время застолья, он не выжил. Трое местных жителей распивали спиртное в квартире, между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в потасовку, и двое молодых людей набросились на мужчину с кулаками, избив его. Затем один из них схватил нож и изрезал жертву. Пострадавшего увезли в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Ранее в Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и сдался полиции.