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Общество

Жительница Чувашии травила вредителей и оказалась в больнице

В Чувашии спасли дачницу с тяжелым отравлением инсектицидом
Pixabay

В Чувашии дачница отравилась инсектицидом во время обработки картофельного поля от колорадских жуков и оказалась в больнице. Об этом сообщает Минздрав республики.

Пострадавшая проводила обработку картофельного поля на даче от колорадских жуков. Женщина не стала использовать защитные средства, после обработки химикатами, ей стало плохо.

У дачницы начались проблемы с дыханием, нарушилась координация, появилась слабость и тошнота. На место были вызваны медики, женщину госпитализировали, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника. Дети отравились едой больного взрослого, в котором были лекарственные препараты. Младший из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние старшего ребенка оценили как средней тяжести и поместили в педиатрическое отделение больницы.

Ранее в Волгограде годовалый ребенок отравился таблетками от тараканов, пока родители отвлеклись.

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