В Подмосковье обновят водную инфраструктуру для 335 тыс. жителей в 2026 году

Масштабная программа обновления сетей, очистных сооружений и водозаборных узлов в 2026 году коснется 335 тыс. жителей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами округов.

По его словам, наибольший объем работ ожидается в Одинцовском, Можайском, Ленинском, Воскресенском и Орехово-Зуевском округах.

«Сейчас 17 объектов уже готовы (из них 9 введены). Еще 28 находятся в высокой степени готовности. Программа большая, мы должны сопровождать ее на всех этапах реализации. Одна из ключевых задач подготовки систем к зиме - промывка резервуаров и сетей, обеспечивающих качественную подачу воды. Еще один важный вопрос — состояние запорной арматуры. Здесь очень важно иметь четкое понимание по замене задвижек и всему тому, что касается запчастей», — сказал он.

В рамках модернизации запланировали обновить 96 объектов. В перечень вошли 34 участка сетей водоснабжения, 25 объектов водоотведения, 27 водозаборных узлов, 6 очистных сооружений, 3 канализационно-насосные и 1 водопроводная насосная станции.

В Богородском городском округе реализуется проект по модернизации системы водоснабжения. Там строится магистраль Ямкино—Молзино, ввод которой запланирован на 1 сентября. Готовность водовода составляет 75%. Ранее запустили станцию водоочистки ВЗУ «Заречье», которая обеспечила чистой водой 105 тыс. жителей.

В Лосино-Петровском возведут кольцевой водопровод, который заменит существующие «тупиковые» ветки. Также модернизируют станцию водоочистки «Юность» и станцию обезжелезивания в поселке Свердловский. После завершения работ 60 тыс. жителей получат качественную питьевую воду.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку систем водоснабжения и водоотведения к следующему отопительному сезону. В числе ключевых задач — промывка резервуаров и сетей. В регионе насчитывается около 1,7 тыс. резервуаров, и в план на текущий год включено более тысячи из них.

Также обсуждалось состояние запорной арматуры. В этом году запланировано заменить около 1,8 тыс. задвижек.