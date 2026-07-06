VK Fest в Санкт-Петербурге собрал 70 тыс. посетителей за два дня

VK Fest в Санкт-Петербурге за два дня собрал 70 тыс. посетителей, а на музыкальных сценах выступили 80 артистов. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что Санкт-Петербург ежегодно принимает фестиваль с особым теплом.

«Для нас очень ценно видеть, как на фестиваль приходят семьями, как дети впервые открывают для себя VK Fest, а взрослые возвращаются к любимым артистам, встречам и эмоциям. Специально для них мы создали сразу три большие детские зоны: с цирком, театром, пенной вечеринкой, мастер-классами, иллюзионистами, горками и огромными батутами», — сказала она.

В этом году 12 семейных пар, чья история началась на первом фестивале в 2015 году, получили статус «Семья VK Fest» и подарки. Они поделились архивными фото и получили билеты для себя и детей.

Хедлайнером первого дня стала Лолита, второго — секретный гость Ваня Дмитриенко. Он исполнил хиты и анонсировал шоу в Лужниках. Второй день открыла Ольга Бузова, к которой присоединился nkeeei для исполнения совместного трека.

На фестивале прошли десятки автограф-сессий и встреч с инфлюенсерами. Более 40 блогеров и артистов общались с гостями и фотографировались.

Для семей с детьми подготовили интерактивные пространства с квестами, батутами, игровыми зонами, выступлениями фокусников, научными экспериментами и творческими занятиями.

На берегу Финского залива развернулась пляжная зона, где гости осваивали яхтинг, участвовали в регатах, катались на сапах, знакомились с серф-культурой и играли в пляжный футбол, волейбол и теннис.

В экстрим-парке более 150 райдеров из 30 городов соревновались на скейтбордах, BMX, роликах и самокатах. Работали памп-трек, скейт-плаза и музей скейтбординга. В технологической зоне посетители управляли луноходом и атомной станцией, участвовали в научных квизах и чемпионате по пайке, создавали мультфильмы и знакомились с первым российским серийным электромобилем Атом. В игровых зонах прошли кибертурниры по CS2 и Dota 2. В культурной программе участвовали музеи, библиотеки, театры, университеты.

Напомним, VK Fest 2026 начался в Казани, продолжился в Санкт-Петербурге, а следующая остановка — Нижний Новгород. Там фестиваль пройдет впервые на «Стрелке» 11 июля. Тур завершится в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ.