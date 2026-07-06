Россиянин угрожал отпилить жене пальцы из-за золотых колец

Житель Краснокаменска попал в колонию строгого режима за угрозу расправиться с женой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Забайкальского края.

По данным суда, инцидент произошел, когда пара распивала спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, мужчина потребовал, чтобы жена отдала ему золотые кольца. Получив отказ, он взял бензопилу, включил ее и начал угрожать, что отпилит ей пальцы.

Женщина ногой выбила инструмент из рук мужа и вызвала полицию. Протрезвев, мужчина извинился, супруги помирились. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, год и три месяца забайкалец проведет в колонии строгого режима.

До этого в Подмосковье мужчина угрожал жене и ребенку расправой. Пьяный житель Люберец заперся с семьей у себя дома и угрожал выбросить жену и маленького ребенка из окна 11-го этажа. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, им оказался 35-летний уроженец столицы.

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