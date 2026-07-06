Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин угрожал отпилить жене пальцы из-за золотых колец

В Забайкалье осудили мужчину, угрожавшего жене бензопилой
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель Краснокаменска попал в колонию строгого режима за угрозу расправиться с женой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Забайкальского края.

По данным суда, инцидент произошел, когда пара распивала спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, мужчина потребовал, чтобы жена отдала ему золотые кольца. Получив отказ, он взял бензопилу, включил ее и начал угрожать, что отпилит ей пальцы.

Женщина ногой выбила инструмент из рук мужа и вызвала полицию. Протрезвев, мужчина извинился, супруги помирились. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, год и три месяца забайкалец проведет в колонии строгого режима.

До этого в Подмосковье мужчина угрожал жене и ребенку расправой. Пьяный житель Люберец заперся с семьей у себя дома и угрожал выбросить жену и маленького ребенка из окна 11-го этажа. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, им оказался 35-летний уроженец столицы.

Ранее в Кузбассе ревнивец избил экс-супругу и угрожал ей кухонным ножом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!