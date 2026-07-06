Врач предупредила о скрытых травмах после «легкого падения» с самоката

Если после падения с самоката удалось быстро встать и продолжить путь, часто возникает ощущение, что все обошлось ушибом. Ссадина на ладони или синяк на колене обычно кажутся досадной мелочью, но в реальности травма может проявиться не сразу, рассказала «Газете.Ru» Гульнара Орлова, врач-кардиолог, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».

В первые минуты люди ориентируются на самочувствие. Если удалось подняться и дойти до дома — кажется, что серьезного вреда нет. Однако часть травм проявляет себя не сразу. Через несколько часов может появиться отек, боль при ходьбе или сгибании колена.

«Более полное понимание произошедшего приходит позже, когда проходит эмоциональное напряжение и становятся заметны новые симптомы», — поясняет Орлова.

Какие части тела страдают чаще всего? При потере равновесия инстинктивно выставляют руки вперед. Основной контакт с поверхностью приходится на кисти, запястья и локти. Даже если удается спокойно двигать рукой, это не исключает повреждения сустава или связок. Уязвимы и нижние конечности: жесткое соприкосновение с покрытием или неудачное торможение способны привести к травмам колена или голеностопа.

Особое внимание — ударам головой. Сонливость, тошнота, сложности с концентрацией или головная боль могут появиться спустя время и указывать на серьезную проблему.

«Гораздо полезнее оценивать не сам момент происшествия, а дальнейшее развитие событий, — предупреждает врач. — Если боль усиливается, появляется отек, тяжело стоять или возникает тошнота — лучше не откладывать обращение к врачу».

Самостоятельно определить характер травмы непросто, особенно в первые часы, когда часть симптомов еще не проявилась. Врач советует не игнорировать отсроченные сигналы организма и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

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