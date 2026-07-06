Каждый второй пациент приходит к стоматологу с диагнозом из интернета

Соцсети и форумы все чаще заменяют пациентам первичную консультацию врача. Сегодня 50,6% пациентов приходят на прием к стоматологу с собственной версией диагноза, которую они нашли в интернете: на форумах, в соцсетях или у блогеров. Это показало исследование стоматологической сети «Команда Мечты», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Врачи отмечают, что все чаще консультация начинается с того, что пациент уверен: у него «воспаление нерва», «киста» или другое заболевание, а на прием он пришел лишь за подтверждением своих предположений.

По словам врачей, одна из самых распространенных ситуаций, когда пациент уверен, что ему требуется лечение конкретного зуба или удаление нерва. Однако после осмотра выясняется, что источник боли находится в соседнем зубе, связан с воспалением десны или вовсе вызван проблемой с суставом или мышцами.

«Пациенты приходят начитанные, но зачастую с искаженной картиной. С одной стороны, это неплохо, ведь информация из интернета и рассказы знакомых побуждают людей не откладывать визит к врачу. Но с другой стороны, пациента, убежденного в собственном диагнозе, бывает сложно переубедить, даже если результаты диагностики говорят об обратном», — комментируют в сети клиник «Команда Мечты».

По данным исследования, основную аудиторию стоматологических клиник составляют пациенты 45–60 лет (71,1%). Это люди с большим опытом лечения, поэтому они нередко приходят на прием уже со сформированным представлением о причине проблемы. Оно может основываться как на информации из интернета, так и на предыдущем опыте лечения или консультациях других специалистов.

При этом специалисты отмечают, что влияние интернета нельзя оценивать только негативно. Вместе с ростом числа пациентов, самостоятельно изучающих информацию о стоматологических заболеваниях, повышается и интерес к профилактике. По словам 30,1% сотрудников клиник, люди регулярно проходят осмотр раз в полгода, а еще 19,3% отмечают рост интереса к профессиональной гигиене полости рта. Это позволяет выявлять многие проблемы еще до появления боли и проводить лечение на более ранних стадиях.

Врачи считают, что интернет не заменит профессиональную диагностику, но уже изменил ожидания пациентов. Сегодня стоматологу приходится не только определить причину заболевания, но и объяснить, почему она отличается от той, которую человек предположил самостоятельно. В ответ на эти изменения клиники развивают цифровые сервисы: 16,9% сотрудников отмечают, что пациенты все чаще записываются на прием через сайт или социальные сети, где могут быстрее получить рекомендации специалиста и отказаться от поиска ответов в непроверенных источниках.

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