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Общество

Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге венков у Вечного огня

В Ростове Великом задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области. Об этом сообщает 76.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы рассказали, что к Вечному огню подошел некий мужчина и затем быстро скрылся с места. При этом лежавшие у памятника венки оказались охвачены огнем, поэтому пришлось вызывать сотрудников экстренных служб. Впоследствии информация о происшествии была передана полиции.

«Подозреваемого в поджоге <...> нашли. <...> В полиции подтвердили, что предполагаемый поджигатель задержан», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что правоохранители поймали 36-летнего мужчину. Его передали медикам, причина не уточняется.

30 июня в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя города Ядрин, расположенного в Чувашии, в связи с попыткой потушить Вечный огонь на площади Победы. Мужчину обвинили в публичном оскорблении памяти защитников Отечества, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Кировской области мужчину задержали за попытку прикурить сигарету от Вечного огня.

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