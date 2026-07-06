Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге венков у Вечного огня

В Ростове Великом задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области. Об этом сообщает 76.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы рассказали, что к Вечному огню подошел некий мужчина и затем быстро скрылся с места. При этом лежавшие у памятника венки оказались охвачены огнем, поэтому пришлось вызывать сотрудников экстренных служб. Впоследствии информация о происшествии была передана полиции.

«Подозреваемого в поджоге <...> нашли. <...> В полиции подтвердили, что предполагаемый поджигатель задержан», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что правоохранители поймали 36-летнего мужчину. Его передали медикам, причина не уточняется.

30 июня в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя города Ядрин, расположенного в Чувашии, в связи с попыткой потушить Вечный огонь на площади Победы. Мужчину обвинили в публичном оскорблении памяти защитников Отечества, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Кировской области мужчину задержали за попытку прикурить сигарету от Вечного огня.