Перевозки по Енисею и Севморпути обеспечат снабжение северных месторождений «Роснефти»

«Роснефть» задействует 270 судов для доставки грузов на север Красноярского края

Компания «РН-Ванкор», входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», в период летней навигации планирует доставить по реке Енисей и Северному морскому пути около 900 тыс. тонн материалов и оборудования на производственные базы и месторождения на севере Красноярского края. Об этом сообщили в «Роснефти».

Отмечается, что с учетом завершенного ранее зимнего завоза общий объем перевозок по итогам года составит почти 2 млн тонн.

Для доставки грузов из портов Мурманска, Архангельска и со складов Красноярского края планируется задействовать около 270 единиц флота.

На Таймыре прием грузов осуществляется через логистическую инфраструктуру компании, включающую 13 причалов на пяти производственных базах в Енисейском заливе, на реке Большая Хета и в порту Дудинки.

В состав перевозимых грузов входят металлоконструкции, трубы, кабельная продукция, технологическое оборудование, специальная техника, жилые и хозяйственные модули, а также топливо.

Как отметили в компании, поставки обеспечат реализацию производственных проектов «Роснефти» в регионе и стабильную работу действующих нефтепромыслов.

В компании также напомнили, что в рамках завершившегося зимнего завоза на север Красноярского края было доставлено более 1 млн тонн грузов.