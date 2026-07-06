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Общество

17 акушерок из одного отделения одновременно забеременели

The Mirror: в США 17 сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели
Shutterstock

В США 17 акушерок из одного родильного отделения одновременно забеременели. Об этом сообщила газета The Mirror.

Случай произошел в больнице Miami Valley в штате Огайо. Отмечается, что коллектив больницы побил свой же рекорд 2019 года, когда забеременели сразу 11 сотрудниц.

На снимке, который распространился по сети, можно увидеть будущих мам в одинаковой форме, демонстрирующих свои округлившиеся животы. Сроки беременности у акушерок варьируются от 12 до 35 недель. Работницы родильного отделения назвали это удивительным совпадением и признались, что это событие объединило их и вызвало радость. Они планируют принимать роды друг у друга.

Всего в больнице трудится около 200 медсестер, также есть резервный штат и сотрудники на неполной ставке, поэтому кадровых трудностей не ожидается.

До этого четыре лучшие подруги забеременели практически в одно и то же время. Необычное совпадение в жизни женщин произошло во второй раз. Примерно через год после рождения первенцев они узнали, что снова беременны. Все их дети родились с разницей в несколько недель и с самого рождения являются лучшими друзьями.

Ранее жительница Великобритании забеременела дважды за одну неделю.

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