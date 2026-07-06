В России могут ввести выплату за долгий брак

В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая, письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Буцкая предложила выплачивать семьям к 50-летию брака 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют.

По мнению Буцкой, подобная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей.

До этого ученые из Мичиганского университета раскрыли секрет долгого и счастливого брака. В ходе изучения и опроса семейных пар они выяснили, что самое важное в браке — надежная и постоянная поддержка друг друга. Кроме того, большое значение имеют образование и доход: чем они выше, тем больше взаимной поддержки в семье. А чем дольше длится брак, тем меньше в нем негатива.

Ранее 63-летняя женщина и ее 31-летний супруг раскрыли секрет счастливых отношений.