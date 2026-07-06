Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России могут ввести выплату за долгий брак

Депутат Буцкая предложила ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая, письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Буцкая предложила выплачивать семьям к 50-летию брака 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют.

По мнению Буцкой, подобная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей.

До этого ученые из Мичиганского университета раскрыли секрет долгого и счастливого брака. В ходе изучения и опроса семейных пар они выяснили, что самое важное в браке — надежная и постоянная поддержка друг друга. Кроме того, большое значение имеют образование и доход: чем они выше, тем больше взаимной поддержки в семье. А чем дольше длится брак, тем меньше в нем негатива.

Ранее 63-летняя женщина и ее 31-летний супруг раскрыли секрет счастливых отношений.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!