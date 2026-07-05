Андрей Никитин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Министр транспорта РФ Андрей Никитин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте министерства.

Любовь к профессии он назвал образом жизни для сотрудников отрасли, самоотверженный труд которых обеспечил надежность перевозок. Развитие портовой и транспортной инфраструктуры Никитин связал с работой флота, специалисты которого внедрили передовые технологии и цифровые решения.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Морской и речной флот объединяют людей с сильным характером, для которых любовь к профессии стала образом жизни. Ваш самоотверженный труд – залог надежности перевозок, развития портовой и транспортной инфраструктуры, внедрения передовых технологий и цифровых решений», — говорится в поздравлении.

Министр транспорта РФ перечислил важные задачи для отрасли. В перечень приоритетов вошли модернизация флота и портов, развитие Северного морского пути и внутренних водных путей , повышение уровня безопасности и эффективности перевозок, а также укрепление технологического суверенитета России.

«Ваше умение решать даже самые сложные задачи напрямую определяет успешное достижение этих целей», — сказал он.

Никитин адресовал особые слова признательности ветеранам. По его мнению, их бесценный опыт и верность традициями стали фундаментом будущего отрасли.

«Вы вдохновляете молодых специалистов – студентов профильных вузов. Именно новому поколению при вашей поддержке предстоит определить образ будущего отечественного флота. Дорогие друзья! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в служении морскому и речному транспорту России!» — отметил министр.