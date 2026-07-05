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Десятый фестиваль «Горький фест» стартовал в Нижнем Новгороде

Переосмысление прошлого стало главной темой юбилейного фестиваля «Горький фест»
Shutterstock/Scarc

Десятый фестиваль нового российского кино «Горький фест» стартовал в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Центральной темой фестиваля стали символ машины времени, путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. Такой лейтмотив связали с юбилеем фестиваля, который заставляет подвести промежуточные итоги и подумать о будущем.

Ведущими церемонии стали актриса Дарья Мельникова и актер Сергей Беляев. Представление открылось выступлением акапелла-бэнд Spokanki.

Президент фестиваля Михаил Пореченков зачитал приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«От имени Минкультуры РФ рада приветствовать вас на фестивале нового российского кино «Горький фест». За время своего существования он стал значимым событием культурной жизни страны, объединяющим талантливых мастеров и всех неравнодушных к искусству кино. Кинематограф обладает уникальной способностью соединять эпохи и возвращать нас к важным страницам истории, — говорится в приветствии.

По ее словам, особое место в программе заняли картины, приуроченные к Году единства народов России. Они отражают все многообразие национальной культуры, считает она.

Ведущие отметили, что за девять лет в рамках фестиваля показали более 500 картин. Около 180 вошли в конкурсную программу, более 300 — во внеконкурсную. Смотры в прошлом году посетили более 100 тыс. зрителей.

В состав жюри вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев, киножурналист Иван Кудрявцев. Они определили призы в номинациях: Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучшая драматургия, Лучшая актерская работа, Лучшее изобразительное решение, Лучшее музыкальное решение.

В конкурсной программе представили 18 картин: полнометражные и короткометражные, игровые и документальные. Фильмом открытия стала семейная комедия Владимира Котта «На деревню дедушке 2». Режиссер и оператор Георгий Малков представили фильм зрителям.

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