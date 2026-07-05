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Общество

В московских аэропортах задержали почти 20 рейсов

В аэропортах Москвы на фоне беспилотной опасности задержали 18 рейсов
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Около двух десятков рейсов задержали в аэропортах российской столицы утром 5 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В материале говорится, что причиной послужило объявление беспилотной опасности в Московской области.

«Сейчас вылета с опозданием ожидают <...> 18 рейсов из Москвы: по пять рейсов из Внуково и Домодедово, еще восемь — из Шереметьево. Есть также отмены рейсов», — утверждается в публикации.

Об объявлении беспилотной опасности в Подмосковье сообщил региональный РСЧС. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в транспортном средстве, было рекомендовано пройти в ближайшее здание или подземный переход. Также поступило предупреждение о возможных сбоях в работе мобильного интернета.

В ночь с 4 на 5 июля над территорией России перехватили и уничтожили 71 украинский дрон самолетного типа. Часть беспилотников сбили в воздушном пространстве Белгородской, Ростовской и Брянской областей. Остальные цели были нейтрализованы над акваторией Черного моря и в Крыму.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал дрон.

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