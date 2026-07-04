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Врач объяснила, почему летом хочется меньше секса

Врач Уланкина: в жару меньше хочется секса, организм в энергосберегающем режиме
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Снижение либидо в жару — не признак болезни или разлада в отношениях, а нормальная реакция организма. Почему сексуальное желание может снижаться и как не перепутать физиологию с нарушениями здоровья, «Газете.Ru» рассказала гинеколог Ольга Уланкина.

«В жару организм переходит в режим энергосбережения. Чтобы поддерживать нормальную температуру тела, он активнее расходует ресурсы на охлаждение: расширяются сосуды, усиливается потоотделение, учащается сердцебиение. Человек быстрее устает, становится вялым, сонливым. Сексуальное желание закономерно снижается — организм воспринимает близость как дополнительную нагрузку», — объясняет врач.

У мужчин в жару может временно снижаться уровень тестостерона: для работы яичек температура должна быть ниже температуры тела. Перегрев нарушает этот механизм. У женщин из-за перегрева и нарушения сна может повышаться кортизол — гормон стресса, который подавляет либидо.

«Однако в некоторых случаях снижение либидо на фоне жары может быть признаком нарушений. В первую очередь следует оценить риск обезвоживания и инфекций», — предупреждает Уланкина.

Из-за обильного потоотделения организм быстрее теряет жидкость и электролиты. Даже умеренное обезвоживание вызывает слабость, сухость слизистых, снижение давления и ухудшение кровообращения. В жару важно пить достаточно воды. При сильной слабости, головокружении, редком мочеиспускании, очень темной моче, спутанности сознания — срочно к врачу.

Теплая и влажная среда из-за потливости, купание в водоемах, мокрые купальники создают условия для бактерий и грибков. У женщин это может привести к молочнице, бактериальному вагинозу, циститу. У мужчин — к обострению простатита. Если появились зуд, выделения, боль, делающие близость неприятной, обратитесь к врачу.

Чтобы сохранить либидо летом: поддерживайте в спальне 22–24 °C, проветривайте, носите легкую хлопковую одежду и свободное белье из натуральных тканей. После купания насухо вытирайтесь и переодевайтесь в сухое. При сухости влагалища используйте лубриканты.

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