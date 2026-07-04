Россиянам напомнили, какие сувениры нельзя привозить из-за границы

Некоторые привезенные из-за рубежа сувениры могут повлечь серьезные последствия. В комментарии «Газете.Ru» Андрей Сергеев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп», рассказал, что многие экзотические сувениры подпадают под действие Конвенции СИТЕС и запрещены к ввозу в Россию без специального разрешения.

Под запрет попадают живые особи из списка СИТЕС (например, зеленая игуана, сиамский крокодил, малайский медведь, многие виды попугаев и черепах), их чучела, дериваты (шкуры, кости, перья) и различные изделия из них (например, сумка из крокодиловой кожи).

«К этому списку относятся и некоторые растения, а также кораллы, ракушки и моллюски. Помимо этого, под действие СИТЕС подпадают сушеные морские коньки, акулий плавник и кораллы в виде украшений», — отмечает адвокат Сергеев.

Кроме того, нельзя ввозить в РФ ножи и арбалеты без разрешения, сильнодействующие препараты (включая БАДы и стероиды), а также продукты с наркотическими веществами, например, мармелад или шампуни с каннабисом.

Последствия зависят от обстоятельств. Если человек не собирался продавать сувенир и не знал о запрете, ситуация может ограничиться административными мерами. Если же у следствия есть основания полагать, что ввоз был умышленным или связан с коммерческой деятельностью, последствия могут быть более серьезными.

«Чтобы избежать неприятностей на таможне, перед поездкой стоит изучить правила ввоза и вывоза товаров. Лучше отказаться от «природных» сувениров в пользу безопасных альтернатив: магнитов, открыток или фотографий. Так вы сохраните яркие воспоминания о путешествии без лишних рисков», — резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, какие необычные сувениры можно привезти из разных регионов страны.