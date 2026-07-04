Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Россиянам напомнили, какие сувениры нельзя привозить из-за границы

Адвокат Сергеев: кораллы, ракушки и чучела не стоит привозить из-за границы
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые привезенные из-за рубежа сувениры могут повлечь серьезные последствия. В комментарии «Газете.Ru» Андрей Сергеев, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп», рассказал, что многие экзотические сувениры подпадают под действие Конвенции СИТЕС и запрещены к ввозу в Россию без специального разрешения.

Под запрет попадают живые особи из списка СИТЕС (например, зеленая игуана, сиамский крокодил, малайский медведь, многие виды попугаев и черепах), их чучела, дериваты (шкуры, кости, перья) и различные изделия из них (например, сумка из крокодиловой кожи).

«К этому списку относятся и некоторые растения, а также кораллы, ракушки и моллюски. Помимо этого, под действие СИТЕС подпадают сушеные морские коньки, акулий плавник и кораллы в виде украшений», — отмечает адвокат Сергеев.

Кроме того, нельзя ввозить в РФ ножи и арбалеты без разрешения, сильнодействующие препараты (включая БАДы и стероиды), а также продукты с наркотическими веществами, например, мармелад или шампуни с каннабисом.

Последствия зависят от обстоятельств. Если человек не собирался продавать сувенир и не знал о запрете, ситуация может ограничиться административными мерами. Если же у следствия есть основания полагать, что ввоз был умышленным или связан с коммерческой деятельностью, последствия могут быть более серьезными.

«Чтобы избежать неприятностей на таможне, перед поездкой стоит изучить правила ввоза и вывоза товаров. Лучше отказаться от «природных» сувениров в пользу безопасных альтернатив: магнитов, открыток или фотографий. Так вы сохраните яркие воспоминания о путешествии без лишних рисков», — резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, какие необычные сувениры можно привезти из разных регионов страны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!