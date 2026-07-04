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Общество

В «Единой России» предложили упростить переход ветеранов на гражданские должности

Евгений Поддубный: необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике
Алексей Никольский/РИА Новости

Необходимо обеспечить «бесшовный переход» специалистов военных профессий на гражданские специальности, заявил представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что сейчас на передовой тестируют новые технологии, которые могут быть востребованы не только в армии.

«В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль. При этом в экономике не хватает специалистов в новых сферах, имеющих необходимые знания и опыт», — сказал он.

По мнению Поддубного, необходимо сделать переход ветеранов на гражданскую специальность быстрым и «без лишних бюрократических проволочек».

«Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», — сказал он.

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