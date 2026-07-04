В Воронеже пьяная бабушка истязала 11-летнюю внучку и угрожала ей расправой

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бабушки, которая истязала 11-летнюю внучку и угрожала ей расправой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 59-летняя женщина проживала с внучкой в селе Манино. Пьяная бабушка регулярно избивала девочку якобы из-за ее плохого поведения и грозила расправой ребенку.

Об издевательствах узнали педагоги школы и сообщили в правоохранительные органы. Несовершеннолетнюю из семьи изъяли, в отношении ее родственницы возбуждено уголовное дело об истязании.

До этого россиянка 74 раза ударила малолетнюю дочь деревянной толкушкой для пюре. Она наносила ей удары по голове, груди, животу и конечностям. Кроме того, женщина воткнула дочери в левую руку металлическую инъекционную иглу и сломала ее. Часть обломка осталась под кожей. Кусок иглы удалили из руки девочки во время судебно-медицинской экспертизы. Женщина частично признала вину.

Ранее россиянин месяцами истязал маленьких дочь с падчерицей и получил срок.