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Общество

В Раменском пройдет фестиваль авторской керамики

Фестиваль авторской керамики «ГжельФест» состоится в Раменском
Министерство культуры и туризма Московской области

В селе Речицы Раменского округа 11 июля пройдет юбилейный V фестиваль авторской керамики «ГжельФест», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организатором фестиваля выступит Союз гжельских мастеров.

На фестивале свои работы покажут сразу 30 гжельских художников.

Также посетители смогут увидеть обжиг двухметровой скульптуры и посетить мастер-классы по фарфору и гончарному искусству.

Кроме того, на фестивале организуют экскурсии в Музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова».

«На территории проведения мероприятия будет работать кафе, а живая музыка поможет создать непринужденную атмосферу. Вход на мероприятие свободный», — уточнили в ведомстве.

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