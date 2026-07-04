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Общество

В Коломне и Звенигороде открылись фотовыставки

Фотовыставки о работе энергетиков открылись в Звенигороде и Коломне
ПАО «Россети Московский регион»

В Коломне и Звенигороде открылась уличная фотовыставка «Надежные люди», рассказывающие о работе энергетиков, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Выставку организовали в рамках проекта группы «Россети».

На уличной фотовыставке жители смогут узнать о непростой работе энергетиков. В ведомстве отметили, что от работы энергетиков во многом зависит комфорт миллионов людей и функционирование социальных учреждений и промышленных предприятий.

В Звенигороде фотовыставка находится на Московской улице. Она будет работать до 31 июля 2026 года.

В Коломне желающие смогут посетить уличную фотовыставку в сквере имени Горшкова до октября 2026 года.

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