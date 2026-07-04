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Общество

Двое мужчин едва не сгорели заживо в палатке на Камчатке

На Камчатке двое мужчин пострадали при пожаре в палатке
dcurzon/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке спасли двоих мужчин из загоревшейся палатки. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Пожар произошел в палатке-шатре с металлическим каркасом и тентом из полиэстера. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера ночью, пожарные прибыли на место и локализовали возгорание спустя три минуты, еще через девять минут огонь полностью ликвидировали.

В результате происшествия пострадали двое мужчин, их доставили в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь. Причины возгорания устанавливаются.

До этого в Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры. Он остался ненадолго без присмотра, нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. Возгорание удалось оперативно потушить. Мальчика доставили в больницу для обследования.

Ранее в Челябинске девушка устроила пожар во время приготовления еды.

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