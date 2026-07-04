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Общество

В Пермском крае предупредили о ракетной опасности

В Пермском крае ввели режим ракетной опасности
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Режим ракетной опасности введен в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в ведомстве указали, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

До этого в Удмуртии силами противовоздушной обороны была сбита ракета, летевшая в сторону одного из промышленных объектов республики. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор региона Александр Бречалов уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Также мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что город подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением. Также повреждения получили около шести автомобилей и фасад коммерческого предприятия. Аварийные бригады устраняют последствия удара.

Ранее жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности.

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