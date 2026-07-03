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Краб два месяца дрейфовал по океану в пластиковой бутылке и выжил

Краб 2 месяца провел в пластиковой бутылке в океане и выжил
Hajime Sato

Краб два месяца дрейфовал по океану в пластиковой бутылке и выжил, пишет The Ecological Society of America.

Японские ученые описали необычный случай у берегов острова Окинава: они нашли плавающую пластиковую бутылку, внутри которой оказался живой трехпятнистый плавунец. За время, проведенное в ловушке, краб вырос настолько, что уже физически не мог выбраться через узкое горлышко.

Исследователи выяснили, что бутылка дрейфовала в море около двух месяцев. Все это время краб выживал, охотясь на молодых рыб, заплывавших внутрь бутылки, а также поедая водоросли, выросшие на ее стенках. Анализ содержимого желудка подтвердил, что он питался именно теми видами рыб, которые плавали рядом с бутылкой в момент ее обнаружения.

По мнению ученых, краб попал внутрь еще личинкой или совсем молодым, после чего постепенно рос, пока не оказался заперт навсегда. Несмотря на то что животное оставалось здоровым и даже достигло половой зрелости, выбраться наружу и размножиться оно уже не могло.

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