Родителям объяснили, как привить ребенку любовь к чтению

Клинический психолог Владимир Крупин в интервью RT поделился рекомендациями, как привить ребенку любовь к чтению. По его словам, в современных условиях это непростая задача, требующая комплексного подхода.

«Самое главное — это, конечно, личный пример. Если ребенок видит, что родители читают, рано или поздно он этим заинтересуется. Можно в этом не сомневаться. У читающих родителей дети в подавляющем большинстве тоже читающие», — отметил специалист.

Вторым важным шагом он назвал систему поощрений. Вместо того чтобы нагружать детей многочасовым чтением, стоит подобрать интересную литературу и договориться о небольших, но регулярных сессиях — например, по 15 минут в день. Если за этим последует приятное вознаграждение, ребенок охотнее включится в процесс.

Третий аспект — обсуждение прочитанного. По мнению психолога, совместный разбор сюжета не только углубляет понимание текста, но и укрепляет эмоциональную связь между родителем и ребенком.

Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова до этого объяснила, как побороть зависимость ребенка от гаджетов.

Если ребенок не выпускает смартфон из рук, она посоветовала не запрещать их, а предлагать альтернативы. Для младших это совместные игры, чтение, творчество, прогулки. Для школьников — кружки, спорт, настольные игры, семейные ритуалы. Очень важно устанавливать предсказуемые правила: ограничивать время перед сном, создавать безэкранные зоны, подчеркнула эксперт.

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