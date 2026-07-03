Каждый четвертый россиянин решил отказаться от соцсетей этим летом

Каждый четвертый россиянин (24%) решил отказаться от соцсетей этим летом и регулярно устраивает себе цифровой детокс. А каждый третий (29%) признался, что мечтает временно отказаться от интернета, но еще не решился. Однако почти половина россиян (47%) не верят в цифровой детокс и намерены летом пользоваться соцсетями так же, как обычно.

Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По признанию тех, кто временно отказался от соцсетей, цифровой детокс помог перезагрузиться и отдохнуть психологически (17%), снизить тревожность и информационный шум (14%), меньше сравнивать себя с другими и не чувствовать FOMO (8%).

Респонденты также поделились, что именно летом они проводят больше времени офлайн с родными и близкими, а потому соцсети становятся просто не нужны (18%). К тому же, каждый третий (32%) отметил, что летом реальная жизнь становится более насыщенной и потребности заполнять ее соцсетями попросту отпадают. А каждый десятый (11%) запланировал отпуск этим летом и считает, что соцсети будут лишними.

«Летний отпуск – отличный шанс перезагрузиться, поэтому не стоит отказывать себе в возможности освободить себя от любых рабочих задач и как следует отдохнуть. Чтобы отпуск действительно стал перезагрузкой, важно не просто сменить обстановку, но и дать мозгу полностью отключиться от рабочих чатов и задач. И цифровой детокс может стать отличным решением. Сознательный отказ от интернета и гаджетов позволит вернуть баланс между жизнью в реальном и виртуальном мире, что в долгосрочной перспективе повысит продуктивность и поможет вернуться на работу с новыми силами», — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Ранее невролог объяснила, помогает ли цифровой детокс на самом деле.