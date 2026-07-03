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Опрос: 59% школьников и студентов в РФ обращаются к приметам перед экзаменами

Аналитики Blink и Skillbox выяснили, что 59% учащихся в РФ пользуются приметами
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Перед экзаменами большинство российских школьников и студентов по-прежнему обращаются к приметам. Согласно исследованию аналитиков Blink и Skillbox, результаты которого приводит проект «Сноб», 59% опрошенных используют «счастливые» ритуалы перед каждым испытанием, а 40% — только перед особенно сложными экзаменационными работами.

При этом половина респондентов признается, что не верит в приметы всерьез, но они помогают справиться с волнением. 41% учащихся уверены в реальной эффективности таких ритуалов, а 62% помнят хотя бы один случай, когда примета, по их мнению, принесла удачу.

Особый тренд — обращение к искусственному интеллекту (ИИ). Половина опрошенных хотя бы раз спрашивали у нейросети, как пройдет экзамен.

«Исследование показало, что ритуалы работают — они дают чувство контроля, а его особенно не хватает перед экзаменом. Не меньше помогает и другое: чаты с сокурсниками и кураторами, где можно услышать простое «ты справишься», — отметила директор по клиентскому опыту Skillbox Наталья Влодавская.

Кандидат педагогических наук, руководитель по работе с вузами в «1С-Битрикс» Наталья Шушарина до этого говорила, что студенты могут использовать искусственный интеллект для подготовки к экзаменам, написания курсовых и подготовки к защите, если ИИ помогает разобраться в материале, а не заменяет собственную работу.

Ранее московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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