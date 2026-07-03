Два катамарана c туристами столкнулись во время сплава по реке Реж

В Свердловской области во время сплава по реке столкнулись два катамарана

В Свердловской области спасли туристов, пострадавших во время сплава. Об этом сообщает МЧС области.

Инцидент произошел в деревне Сохарево, группа из 91 человека проходила сплав по маршруту. Из-за сильного течения два катамарана столкнулись, и один из них перевернулся.

На место происшествия выехали спасатели 223-й пожарно-спасательной части. На острове посреди реки обнаружили пострадавшего с переломом ноги, остальные туристы не пострадали. Благодаря оперативным действиям его эвакуировали на безопасное место и отправили в медицинское учреждение.

До этого в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке. Все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из пассажирок, женщине 46 лет, удалось самостоятельно добраться до берега. Двух других людей, мужчину 51 года и женщину 47 лет, унесло течением.

Ранее женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области.