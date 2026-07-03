В Кузбассе девятилетняя девочка ушла кататься на самокате и исчезла

В Кузбассе вторые сутки ищут школьницу, которая не вернулась с прогулки

В Кузбассе вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, которая ушла кататься на самокате и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок пропал 2 июля, на момент исчезновения девочка была одета в розовую футболку, чёрные шорты и черно-белые кроссовки. Ее рост — 130 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

К поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт» из Кемеровской и Новосибирской областей. Добровольцы готовят технику, карты и навигационное оснащение. Первые экипажи уже выдвинулись на место. По предварительной информации, школьница вышла из дома, чтобы покататься на самокате, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее обувь одной из пропавших в Тыве девочек нашли на берегу реки.