Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Кузбассе девятилетняя девочка ушла кататься на самокате и исчезла

В Кузбассе вторые сутки ищут школьницу, которая не вернулась с прогулки
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс/VK

В Кузбассе вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, которая ушла кататься на самокате и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок пропал 2 июля, на момент исчезновения девочка была одета в розовую футболку, чёрные шорты и черно-белые кроссовки. Ее рост — 130 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

К поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт» из Кемеровской и Новосибирской областей. Добровольцы готовят технику, карты и навигационное оснащение. Первые экипажи уже выдвинулись на место. По предварительной информации, школьница вышла из дома, чтобы покататься на самокате, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее обувь одной из пропавших в Тыве девочек нашли на берегу реки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!