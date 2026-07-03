На Старом Арбате открылась фотовыставка о легендарных российских спортсменах

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) открыл на Старом Арбате в Москве фотовыставку «Путь чемпионов», посвященную легендарным российским спортсменам, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

На выставке представлено 28 портретов — 14 состоявшихся звезд и 14 восходящих талантов. Москвичи и гости столицы смогут узнать историю каждого спортсмена.

«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт – это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передается от чемпионов к их наследникам. Мы хотим, чтобы каждый смог почувствовать гордость за наших спортсменов», — рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

В футболе на фотовыставке представлены Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов, а в фигурном катании – Алина Загитова и Аделия Петросян.