Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

На Старом Арбате открылась фотовыставка о легендарных российских спортсменах

«Чемпионат» открыл выставку «Путь чемпионов» на Старом Арбате
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) открыл на Старом Арбате в Москве фотовыставку «Путь чемпионов», посвященную легендарным российским спортсменам, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

На выставке представлено 28 портретов — 14 состоявшихся звезд и 14 восходящих талантов. Москвичи и гости столицы смогут узнать историю каждого спортсмена.

«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт – это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передается от чемпионов к их наследникам. Мы хотим, чтобы каждый смог почувствовать гордость за наших спортсменов», — рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

В футболе на фотовыставке представлены Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов, а в фигурном катании – Алина Загитова и Аделия Петросян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!