Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Крымчанина осудили за сбор данных о местах дислокации правоохранителей для СБУ

Прокуратура Крыма: ялтинец собирал данные для СБУ и попал в колонию на 18 лет
Shutterstock

Жителя Ялты осудили на 18 лет, признав виновным в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Крыма.

По информации надзорного ведомства, фигурант является противником проведения специальной военной операции на Украине. В связи с этим летом 2024 года он установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора начал собирать сведения о местах дислокации личного состава правоохранительных органов республики. Крымчанин снимал интересующие его объекты с помощью камеры видеонаблюдения, которая находилась в его автомобиле.

«Информацию он отправил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров», — говорится в заявлении.

Впоследствии мужчина был задержан сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Слушания по уголовному делу проходили в Верховном суде Крыма.

«Суд <...> с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что инстанция также постановила ограничить свободу жителя Ялты после того, как он выйдет из колонии. Ограничения будут действовать в течение одного года и 10 месяцев.

Ранее студент из Алтайского края попал за решетку за попытку поджога военкомата.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!