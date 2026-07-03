Крымчанина осудили за сбор данных о местах дислокации правоохранителей для СБУ

Прокуратура Крыма: ялтинец собирал данные для СБУ и попал в колонию на 18 лет

Жителя Ялты осудили на 18 лет, признав виновным в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Крыма.

По информации надзорного ведомства, фигурант является противником проведения специальной военной операции на Украине. В связи с этим летом 2024 года он установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора начал собирать сведения о местах дислокации личного состава правоохранительных органов республики. Крымчанин снимал интересующие его объекты с помощью камеры видеонаблюдения, которая находилась в его автомобиле.

«Информацию он отправил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров», — говорится в заявлении.

Впоследствии мужчина был задержан сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Слушания по уголовному делу проходили в Верховном суде Крыма.

«Суд <...> с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что инстанция также постановила ограничить свободу жителя Ялты после того, как он выйдет из колонии. Ограничения будут действовать в течение одного года и 10 месяцев.

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