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Общество

В «Единой России» назвали защиту детей приоритетом работы партии

Мария Львова-Белова: «Единая Россия» будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

В России необходимо исключить ошибки в появлении обязательство налогового или иного характера в отношении детей, заявила представитель пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что любые сбои в государственных информационных системах, которые касаются ребенка, должны устраняться оперативно.

«Недопустимо, когда на имя несовершеннолетнего появляются чужие обязательства, а семье приходится годами добиваться их отмены. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок», — сказала она.

Мария Львова-Белова привела в качестве примера конкретную ситуацию с Ариной Захаровой из Омска, в отношении которой Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека.

Она добавила, что партия настаивает на полном восстановлении прав ребенка.

«Партия будет работать над этим. Защита детей — безусловный приоритет «Единой России». Ни один ребенок не должен становиться заложником сбоев в работе государственных систем, а семьи — нести последствия чужих ошибок», — заключила она.

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