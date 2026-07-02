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Общество

В Москве наградили золотых медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Высшую награду олимпиады «Я – профессионал» получили 133 участника
Пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Высшую награду девятого сезона всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получили 133 участника. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Торжественная церемония вручения золотых медалей прошла в национальном центре «Россия». Медалисты получат денежные премии до 300 тыс. рублей, льготы при поступлении на следующую ступень образования и возможности для профессионального развития.

«Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», — обратился к участникам первый замруководителя администрации президента РФ, глава совета ассоциации «Я – профессионал» Сергей Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что во всех сферах требуются молодые люди с новыми, прогрессивными, уникальными идеями.

Текущий сезон стал рекордным по числу уникальных участников. 215 515 студентов из почти 1 100 российских вузов и филиалов попробовали свои силы. Студенты соревновались по 70 направлениям — от авиастроения и ИИ до истории и культуры России, международных отношений и психологии инклюзии. Организаторами выступили 35 ведущих университетов страны.

«Только лучшие – менее 0,1% участников – удостоились золотой медали. Это подтверждает, что золотые медалисты уже сейчас могут решать задачи государственного уровня, предлагать прорывные идеи и создавать возможности для других», – подчеркнул гендиректор платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Отмечается, что наставничество в рамках олимпиады стало формой передачи профессионализма и ценностей. Так, эксперты помогают студентам увидеть реальные стандарты работы и сделать первые шаги в карьере. Задания разрабатывались с учетом реальных задач отраслей. В девятом сезоне к проекту привлекли 753 работодателя, в том числе 28 новых компаний.

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