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Общество

Шестерых епископов из католического братства отлучили от церкви за раскол

Ватикан отлучил шесть епископов Священнического братства святого Пия X за раскол
Adisa/Shutterstock/FOTODOM

Ватикан отлучил от церкви шестерых епископов ультраконсервативного Священнического братства святого Пия X по обвинению в «расколе». Об этом пишет «Вестник Ватикана» со ссылкой на декрет главного надзорного органа Святого престола.

Поводом для решения стало рукоположение четырех священников братства в епископы, которое состоялось вчера в швейцарской деревушке Экон, где расположена международная семинария объединения. Церемония собрала около 15 тысяч человек, включая священноначалие, и транслировалась на сайте братства на шести языках.

Ватикан квалифицировал это как «акт раскола», поскольку по каноническому праву назначать и рукополагать епископов имеет право только папа Римский. Согласно декрету, все священники и последователи братства из числа мирян отныне считаются соучастниками раскола, а все проводимые ими таинства — незаконными.

Новыми епископами стали четверо священников — один из США, один из Швейцарии и двое из Франции.

Для папы Льва XIV, возглавившего Католическую церковь чуть более года назад, это первый серьезный кризис. Понтифик до последнего момента призывал братство отказаться от планов, ведущих к расколу, однако рукоположение все же состоялось. Эксперты полагают, что папа Лев XIV, скорее всего, не станет принимать дополнительных мер в отношении братства, чтобы не усугублять раскол.

Ультраконсервативное священническое братство святого Пия X основано в 1970 году французским архиепископом Марселем Лефевром. Его члены называют себя «истинными католиками» и служат мессу исключительно на латыни, но при этом признают папу Римского главой церкви.

Ранее власти США забеспокоились из-за позиции папы Римского по поводу миграции.

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