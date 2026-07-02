Нутрициолог развенчала миф о том, что хот-доги не портятся на жаре

Хот-доги часто называют одной из самых безопасных разновидностей уличной еды из-за консервантов в сосисках и соусах, однако это заблуждение, предупредила в беседе с газетой «Известия» медицинский эксперт, нутрициолог «Инвитро» Олеся Ступак.

«Консерванты не уничтожают все болезнетворные микроорганизмы и не нейтрализуют токсины, которые бактерии успели выделить при неправильном хранении. Кроме того, они не защищают продукт от повторного загрязнения, если продавец не соблюдает правила гигиены во время приготовления», — отметила специалист.

Если продукты не хранятся в холодильнике, на жаре бактерии начинают активно размножаться. Консерванты в данном случае помочь уже не могут, добавила она.

Врач-эндокринолог Виктория Садовская (медицинская компания «СберЗдоровье») до этого предупреждала, что в жаркую погоду срок годности многих продуктов сокращается. В группе риска — сырые и слабообработанные блюда (тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку), готовые гарниры (рис, отварной картофель), мясные изделия (паштеты, холодец, вареная колбаса, выпечка с мясом), а также майонезные салаты, молочная и кисломолочная продукция, десерты с кремом.

Ранее врач предупредила об опасности кофе в жару.