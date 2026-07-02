Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Шеф-повар поделился рецептом «быстрого» клубничного джема

Шеф-повар Ольхов: для быстрого джема из клубники нужны 1 кг сахара и 1 кг ягод
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Свежая клубника хранится недолго, поэтому часть урожая лучше сразу пустить на домашние заготовки — например, на «быстрый» джем. Его рецептом с газетой «Известия» поделился консультант кухни Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов.

По его словам, для приготовления такого джема потребуется килограмм клубники, столько же сахара и один лимон. Ягоды очищают от плодоножек, тщательно промывают и обсушивают на бумажном полотенце. Затем их засыпают сахаром и оставляют на два часа, чтобы выделился сок. После этого массу пробивают погружным блендером до состояния пюре, добавляют сок лимона и перемешивают.

Полученную заготовку ставят на огонь, доводят до кипения и варят десять минут, постоянно помешивая и снимая пену. Готовый джем разливают по стерилизованным банкам и герметично закрывают.

Категорийный менеджер, директор департамента закупки свежих фруктов и овощей в Самокат Мария Чугурова до этого развеяла один из самых распространенных мифов, связанных с размером клубники. По ее словам, многие считают, что крупная ягода менее сладкая, однако вкус зависит прежде всего от сорта, степени зрелости и условий выращивания. Иногда крупноплодные сорта действительно могут быть менее насыщенными по вкусу, но сам размер ягоды не является показателем качества, подчеркнула эксперт.

Ранее россиянам рассказали, где опасно собирать ягоды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!