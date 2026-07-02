Шеф-повар поделился рецептом «быстрого» клубничного джема

Свежая клубника хранится недолго, поэтому часть урожая лучше сразу пустить на домашние заготовки — например, на «быстрый» джем. Его рецептом с газетой «Известия» поделился консультант кухни Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов.

По его словам, для приготовления такого джема потребуется килограмм клубники, столько же сахара и один лимон. Ягоды очищают от плодоножек, тщательно промывают и обсушивают на бумажном полотенце. Затем их засыпают сахаром и оставляют на два часа, чтобы выделился сок. После этого массу пробивают погружным блендером до состояния пюре, добавляют сок лимона и перемешивают.

Полученную заготовку ставят на огонь, доводят до кипения и варят десять минут, постоянно помешивая и снимая пену. Готовый джем разливают по стерилизованным банкам и герметично закрывают.

Категорийный менеджер, директор департамента закупки свежих фруктов и овощей в Самокат Мария Чугурова до этого развеяла один из самых распространенных мифов, связанных с размером клубники. По ее словам, многие считают, что крупная ягода менее сладкая, однако вкус зависит прежде всего от сорта, степени зрелости и условий выращивания. Иногда крупноплодные сорта действительно могут быть менее насыщенными по вкусу, но сам размер ягоды не является показателем качества, подчеркнула эксперт.

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