Репродуктолог оценила слова Матвиенко о необходимости родить троих детей до 35 лет

Репродуктолог Милютина: у не родивших до 35 лет происходит угасание яичников

Врач-репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Ридусом» прокомментировала слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что россиянам желательно к 35 годам иметь троих детей. С точки зрения женской физиологии, по словам эксперта, такая схема репродуктивного развития вполне уместна.

«Если спортсмен ляжет в кровати и не будет двигаться на протяжении 20 лет, у него атрофируются мышцы. Также и репродуктивная система — если не наступает беременность и нет родов, то угасание яичников происходит быстрее», — объяснила Милютина.

При этом она отметила, что в реальности репродуктивное поведение россиян куда более противоречиво — параллельно с числом многодетных растет число бездетных и «старородящих».

Как заявила Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти», молодые люди в России должны понимать, что до 35 лет, «а лучше пораньше», надо создать семью, родить как минимум троих детей, состояться в профессии и уже потом переходить в другую возрастную категорию.

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