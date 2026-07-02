Кино и видеоигры назвали новыми драйверами внутреннего туризма

В ближайшее время влияние кино и игр на рост интереса к некоторым туристическим направлениям в России усилится. К такому мнению пришли опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Они объяснили это глубоким контактом, который в отличие от прямой рекламы, дают игры и кино. По их мнению, зарядившись атмосферой места, увиденного в популярном сериале или видеоигре, человек с большей вероятностью задумается о поездке туда.

В России до недавнего времени примером влияния культуры на предпочтения туристов был только фильм «Левиафан», сделавший Териберку одним из самых желанных направлений для внутреннего туризма. По данным Росстата, за первые 4 месяца 2026 года Мурманскую область посетили 650 туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению министра экономического развития Карелии Антона Фокина, интерес к регионам, показанным на экране или в кино, особенно высок среди зумеров и представителей поколения альфа.

«Молодежь активно взаимодействует с цифровым контентом и воспринимает игровые и кинематографические миры как часть своей культуры», — сказал он.

Влияние кино и видеоигр на внутренний туризм в России подтвердили в Ассоциации туроператоров. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, динамика развития этого тренда зависит от популярности и «медийности» проекта. Видеоигры она назвала «инструментом мягкой силы».

«Это крайне перспективный сегмент для продвижения любого региона, города, музея или любого другого объекта. Во всем мире этот ресурс активно используется», — сказала Ломидзе.

Новым примером влияния кино и видеоигр на туризм, по мнению экспертов, может стать Кавказ. Так, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Алания вошли в топ-10 субъектов РФ по динамике роста туристического потока. Причиной этого называют вышедший в 2025 году фильм «Волшебник изумрудного города», снятый в Дагестане, а также появление в игре «Мир танков» карты, вдохновленной природой региона. Кроме того, местные турагенства начали покорять социальные сети и вертикальные видео, сделав акцент на привлечении именно молодой аудитории за счет яркого эмоционального контента.

«Игры и кино сегодня могут быть мощным инструментом продвижения территорий. Если человеку понравилась атмосфера места на экране, вполне естественно, что у него возникает желание увидеть его в реальной жизни», — сказал руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

По его словам, для регионов попадание в популярную игру — шанс рассказать о себе большой аудитории, в том числе зарубежной. Он отметил, что сегодня игры стали инструментом культурного продвижения. По его словам, у российских проектов есть потенциал в этом направлении, и регионам нужно его использовать.

Ранее российские локации часто привлекали зарубежных разработчиков. В игре Call of Duty присутствовали Сталинград, Петропавловск-Камчатский и Воркута. Также Владивосток и Новосибирск были в игре Metro Exodus, а Екатеринбург – в Crossout.

Сейчас регионы попадают только в поле зрения российских студий. За последние годы в игре «Мир танков» появилось несколько новых карт, среди которых Карелия, Камчатка и Кавказ. В Atomic Heart есть элемент, вдохновленный скульптурой «Родина-мать» из Волгограда, а в 2015 году вышла приключенческая игра «Сердце Алтая».

«Субъектам РФ однозначно стоит подхватывать этот тренд и стимулировать его развитие. Если локация попадает в объектив режиссера — это отличный повод для создания тематических маршрутов, интерактивных экскурсий и даже разработки мерча», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она посоветовала представителям индустрии развлечений быть проактивными. По ее мнению, российские кинопроизводители и игровые студии должны интегрировать регионы в свои продукты, чтобы люди охотнее повторяли пути своих героев.