Абхазия и Россия будут развивать инвестиционные программы льготного кредитования

Президент республики Абхазия Бадра Гунба провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, в рамках которой участники обсудили реализацию совместных проектов, сообщил Telegram-канал пресс-служба президента Абхазии.

Гунба отметил, что особо внимание уделили вопросам абхазо-российской инвестиционной программы льготного кредитования и реализации соглашений, подписанных на АМЭФ-2026.

Также Гунба и Кириенко обсудили вопросы начала туристического сезона в Абхазии.

«Россия и Абхазия намерены продолжать реализацию программ, направленных на повышение качества жизни граждан и укрепление экономического потенциала республики», — сообщили в пресс-службе.