Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Абхазия и Россия будут развивать инвестиционные программы льготного кредитования

Абхазия продолжит реализовывать программы для повышения качества жизни
Пресс-служба Президента Абхазии

Президент республики Абхазия Бадра Гунба провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, в рамках которой участники обсудили реализацию совместных проектов, сообщил Telegram-канал пресс-служба президента Абхазии.

Гунба отметил, что особо внимание уделили вопросам абхазо-российской инвестиционной программы льготного кредитования и реализации соглашений, подписанных на АМЭФ-2026.

Также Гунба и Кириенко обсудили вопросы начала туристического сезона в Абхазии.

«Россия и Абхазия намерены продолжать реализацию программ, направленных на повышение качества жизни граждан и укрепление экономического потенциала республики», — сообщили в пресс-службе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!