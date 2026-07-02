Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Россиянам рассказали, как избавиться от сырости в квартире в сезон дождей

Мастер Ивин: влажность в квартире не должна превышать 60%
Cegli/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не допустить высокой влажности в квартире, первое, что нужно сделать, — это проверить вентиляцию. Следует поднести лист бумаги к решетке — если он не притягивается, система засорена. Такой совет в беседе с РИАМО дал мастер по ремонту квартир после потопа Виктор Ивин.

«Купите гигрометр и следите за уровнем влажности. Норма — 40-60 процентов. Если выше — включайте осушитель воздуха. Это не роскошь, а рабочий инструмент в сезон дождей. Особенно актуально для угловых квартир и первых этажей», — сказал специалист.

Если же появилась плесень — не стоит ее просто закрашивать. Сперва необходимо обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения и только потом отделывать. В противном случае грибок быстро, предупредил добавил он.

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко до этого рассказал, как создать комфортный микроклимат в кондиционируемом помещении. По его словам, важно обеспечить приток свежего воздуха.

Для этого подойдут климатические решения, позволяющие сочетать вентиляцию и охлаждение. Рекомендуется использовать приточные установки, бризеры, канальные кондиционеры с подмешиванием свежего воздуха или системы вентиляции с рекуперацией. Такие системы позволяют фильтровать уличный воздух, подающийся в помещение, а также частично охлаждать и подмешивать его к уже прохладному воздуху в комнате, отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали температуру воздуха, при которой тело перестает охлаждать себя само.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!