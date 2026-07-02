Россиянам рассказали, как избавиться от сырости в квартире в сезон дождей

Чтобы не допустить высокой влажности в квартире, первое, что нужно сделать, — это проверить вентиляцию. Следует поднести лист бумаги к решетке — если он не притягивается, система засорена. Такой совет в беседе с РИАМО дал мастер по ремонту квартир после потопа Виктор Ивин.

«Купите гигрометр и следите за уровнем влажности. Норма — 40-60 процентов. Если выше — включайте осушитель воздуха. Это не роскошь, а рабочий инструмент в сезон дождей. Особенно актуально для угловых квартир и первых этажей», — сказал специалист.

Если же появилась плесень — не стоит ее просто закрашивать. Сперва необходимо обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения и только потом отделывать. В противном случае грибок быстро, предупредил добавил он.

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко до этого рассказал, как создать комфортный микроклимат в кондиционируемом помещении. По его словам, важно обеспечить приток свежего воздуха.

Для этого подойдут климатические решения, позволяющие сочетать вентиляцию и охлаждение. Рекомендуется использовать приточные установки, бризеры, канальные кондиционеры с подмешиванием свежего воздуха или системы вентиляции с рекуперацией. Такие системы позволяют фильтровать уличный воздух, подающийся в помещение, а также частично охлаждать и подмешивать его к уже прохладному воздуху в комнате, отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали температуру воздуха, при которой тело перестает охлаждать себя само.