Россиянам объяснили, почему нельзя забирать найденные на улице вещи

Есть забрать забытый телефон на лавке или сумку в транспорте, то это расценивается как попытка завладеть чужой вещью и может закончиться делом о краже, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

Юрист напомнил, что правило «не подбирай чужие вещи» работает для всех. Человек может решить, что просто нашел потерянное имущество, но со стороны его действия будут выглядеть так, словно он унес, никому не сообщил, начал пользоваться. «Граждане, которые не погружены в юридические тонкости, могут невольно перейти грань между находкой и кражей», — объяснил Параскевов.

По закону нашедший вещь должен попытаться вернуть ее владельцу, подчеркнул эксперт. Если рядом нет хозяина или человека, который вправе принять имущество, о находке нужно сообщить в полицию или орган местного самоуправления. В помещении или транспорте вещь передают администратору, водителю или другому представителю владельца места.

Особенно рискованная история — найденный телефон, предупредил юрист. Если он лежит в парке, кафе, автобусе или на остановке, владелец, скорее всего, будет искать его там же. Поэтому человек, который молча забрал гаджет и ушел, сразу попадает в уязвимое положение.

Параскевов отметил, что Конституционный суд в 2023 году разбирал такие ситуации. Само по себе найденное имущество еще не делает человека фигурантом дела. Вопросы появляются, когда он начинает прятать вещь или стирать признаки, по которым можно найти хозяина. Снятие чехла и удаление сим-карты, выключение устройства, передача другому человеку, попытка спрятать гаджет в тайник или оставить его у себя без попыток вернуть. Даже обычный уход с места находки иногда трактуют против нашедшего, если дальше он ничего не сделал.

«Если человек забрал телефон, не заявил о находке и никак не пытался вернуть его собственнику, потом ему придется объяснять, почему это была находка, а не хищение», — сказал юрист.

Похожие риски есть и с вещами у мусорных контейнеров. Старый разбитый стул, который очевидно выбросили, обычно вопросов не вызывает. Но если рядом стоит машина с открытым багажником, коробки выглядят новыми, а вещи дорогие и аккуратно сложены, лучше пройти мимо. В такой ситуации хозяин мог просто переносить имущество и отойти на несколько минут.

Эксперт посоветовал не забирать найденные вещи домой. Телефон, кошелек, документы, сумку, технику и другие ценные предметы безопаснее сразу передать тем, кто сможет оформить находку — полиции, администрации помещения, водителю, охране или сотрудникам организации.

«Если вы поднимаете чужую вещь, сразу предпринимайте действия по ее возврату. Иначе даже временное хранение у себя может стать поводом для уголовного дела», — предупредил напоследок Параскевов.

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