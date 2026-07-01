В Москве арестовали второго обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС

Суд отправил в СИЗО второго мужчину, напавшего на сотрудника ДПС в центре Москвы

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО второго мужчину, напавшего на сотрудника ДПС в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Козлов частично признал вину, принес извинения потерпевшему, а также попросил избрать более мягкую меру пресечения.

До этого районный суд арестовал другого фигуранта дела — Давида Черноусова.

Инцидент произошел в понедельник возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше.

Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

Ранее сибиряк расстрелял пассажира Nissan на дороге.