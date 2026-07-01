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Нейропсихолог объяснила, почему при боли и страхе люди матерятся

Нейропсихолог Тодорова: мат активирует лимбическую систему мозга
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Мат активирует лимбическую систему мозга, а именно миндалевидное тело, отвечающее за быструю реакцию на стресс или угрозу. Именно поэтому при боли или испуге ненормативная лексика может вырываться автоматически. Об этом рассказала нейропсихолог Мария Тодорова. Ее слова цитирует газета «Известия».

«Исследования действительно показывают, что в момент острой боли или сильного стресса ненормативная лексика может субъективно снижать интенсивность неприятных ощущений. Это связано с активацией стрессовой реакции организма и выбросом адреналина, который временно повышает болевой порог», — пояснила Тодорова.

Способность человека сдерживать подобные реакции, по ее словам, зависит от работы префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль. Таким образом, способность выбирать выражения в критических ситуациях говорит о зрелости эмоциональной системы человека, заключила специалист.

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Валерия Иванова до этого говорила, что использование ненормативной лексики в устной речи — это еще не показатель того, что для большинства россиян мат стал нормой.

Она подчеркнула, что, несмотря на обилие нецензурной брани в устной речи, в письменной форме мат практически не появляется.

Ранее академик рассказал, что происходит с организмом от матерных ругательств.

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